Впервые с начала года воздух прогрелся выше 30 градусов

Температура воздуха в Москве преодолела в пятницу отметку в +30 градусов, сообщили столичные метеорологи. Подробности выяснял корреспондент "РГ".

По данным Метеобюро Москвы и области, в 14.00 на станции ВДНХ термометры показали +30,5 градуса. Это выше привычных для 7 июня значений, но далеко не рекорд. Рекорд дня- 32,7 градуса - принадлежит 1988 году.

Метеорологи напомнили, что воздух прогревается хуже, чем почва или асфальт. Так, по данным станции ТСХА, в условиях безоблачного неба почва раскалялась до +43,4 градуса, а в МГУ почва раскалилась в дневные часы до +51,5 градуса. По прогнозам синоптиков, жара задержится в столице надолго.