Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский, субмарины отработали навыки по поиску, атаке и контратаке условного противника. При этом обе стороны применяли оружие и средства гидроакустического противодействия.

Одна из подлодок, обнаружив "врага", с выгодной позиции атаковала его торпедами. Другая подлодка, в свою очередь, выполнила маневр уклонения и вышла в контратаку.

- Подводники осуществили отрыв от преследования "противником" с постановкой помех и ложных целей, - уточнил Воскресенский.

Во время тренировки субмаринам помогали большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и другие суда.