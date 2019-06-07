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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский, субмарины отработали навыки по поиску, атаке и контратаке условного противника. При этом обе стороны применяли оружие и средства гидроакустического противодействия.

Одна из подлодок, обнаружив "врага", с выгодной позиции атаковала его торпедами. Другая подлодка, в свою очередь, выполнила маневр уклонения и вышла в контратаку.

- Подводники осуществили отрыв от преследования "противником" с постановкой помех и ложных целей, - уточнил Воскресенский.

Во время тренировки субмаринам помогали большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и другие суда.

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