Крейсер США "подрезал" российский корабль в Восточно-Китайском море

Ракетный крейсер США пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" прямо в 50 метрах перед его носом. Инцидент произошел сегодня в юго-восточной части Восточно-Китайского моря в 6:35 по московскому времени.

"При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК "Адмирал Виноградов"", - сообщили в пресс-службе ТОФ.

Чтобы избежать столкновения, экипаж российского корабля вынужденно прибег к экстренному маневрированию.

Командованию американского крейсера на международной волне заявили протест и указали на недопустимость таких действий.

Справка "РГ"

Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Виноградов носит бортовой номер 572. Имеет восемь пусковых установок ракето-торпед "Раструб", восемь пусковых установок зенитно-ракетного комплекса "Кинжал" (64 ракеты). На борту располагаются два вертолета Ка-27.