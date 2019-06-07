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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабль ТОФ "Смерч" с ракетами "Уран" вышел на ходовые испытания

Текст: Юлия Гарднер

Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра. Сегодня МРК покинул заводскую гавань и отправился на ходовые испытания.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Переоборудовать "Смерч" начали в 2017 году: ракетный комплекс "Малахит" сменили на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран".

- Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

В состав вооруженных сил "Смерч" вернется до конца этого года.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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