Корабль ТОФ "Смерч" с ракетами "Уран" вышел на ходовые испытания

Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра. Сегодня МРК покинул заводскую гавань и отправился на ходовые испытания.

Переоборудовать "Смерч" начали в 2017 году: ракетный комплекс "Малахит" сменили на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран".

- Теперь МРК несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

В состав вооруженных сил "Смерч" вернется до конца этого года.