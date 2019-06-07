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07.06.2019 06:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На приморской трассе, где 25 машин попали в ДТП, погиб человек

Текст: Дина Непомнящая

Спустя несколько часов после серии аварий на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл во Владивостоке водителям вновь разрешили движение по этому участку. И вскоре здесь произошло еще одно ДТП. На этот раз со смертельным исходом.

Во Владивостоке туман стал причиной аварий на объездной трассе

"При столкновении двух грузовых машин "Mitsubishi Canter", которые двигались в попутном направлении, пассажир одного из грузовиков выпал из кабины и попал под колеса второго. От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте", - сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Причиной трагедии вновь стал туман, снизивший видимость.

Напомним, ранее из-за неблагоприятных погодных условий, а также несоблюдения водителями дистанции и скоростного режима на этом же участке произошло восемь аварий, в которых, к счастью, никто не пострадал. Сильные повреждения получили 25 автомобилей. Некоторые из них пришлось вывозить с мест происшествия с помощью эвакуаторов.

О повторном ограничении движения на дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл не сообщается. Но Госавтоинспекция Владивостока убедительно просит водителей отказаться от передвижения по ней и выбирать альтернативные пути пока погода не улучшится.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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