На Сахалине травмированного туриста эвакуировали вертолетом

Турист из Москвы получил травмы при прохождении горного перевала в районе мыса Анива на юге Сахалина. Его товарищам (всего в группе было шесть человек) удалось связаться со службой 112. В направлении Тонино-Анивского полуострова из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и врачом на борту, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Группу обнаружили на восточном побережье полуострова.

- Площадка не подходила для посадки, поэтому приняли решение о десантировании спасателей на спусковых устройствах с высоты 30 метров и последующем подъеме пострадавшего с помощью лебедки, - рассказал командир звена вертолетчиков Михаил Сафонов.

Спасатели десантировались на пляж и начали готовить травмированного человека к эвакуации.

- Хочу отметить, что сами туристы оказали адекватную первую помощь: повязку, которую они наложили на поврежденную конечность, мы признали состоятельной. На мой взгляд, от более серьезных последствий туриста спас правильно уложенный рюкзак. Травм спины и шейного отдела позвоночника осмотр в полевых условиях не показал, - сообщил врач Владимир Большаков.

Ми-8 отвез пострадавшего в областной центр. В полете медик постоянно наблюдал за его состоянием. В Южно-Сахалинске вертолет уже ждала машина "скорой".