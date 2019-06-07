В Приморье сотрудники МЧС спасли людей из затонувшего катера

Трех пассажиров затонувшего катера спасли сотрудники МЧС Приморья, четвертого пассажира ищут, сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Сообщение о затонувшем в районе острова Уши в бухте Новик на острове Русском катере поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях 6 июня в 22:40 по местному времени. Известно, что на судне находились четыре человека.

Прибывшие на место происшествия специалисты оказали помощь двум мужчинам 1978 и 1969 годов рождения, доставив их на берег. Поиск еще двоих человек был затруднен малой глубиной и подводными рифами. Но в час ночи третьего пассажира 1970 года рождения обнаружили на берегу острова Русский. Состояние всех троих удовлетворительное. Им не потребовалась медпомощь.

Последнего пассажира катера ищут пятеро спасателей Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России на двух плавсредствах.