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07.06.2019 08:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье возбудили дело о смерти пациента в больнице

Текст: Дина Непомнящая

Следственное управление СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело о смерти 42-летнего пациента в краевой клинической больницы.

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Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, предварительно известно, что в апреле этого года мужчине должны были сделать платную операцию по исправлению искривления перегородки носа. Когда пациента стали готовить к медицинской процедуре, у него резко упало кровяное давление. Больной впал в кому, и его отправили в реанимацию. Там через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

Следователи изъяли для изучения медицинские документы, относящиеся к делу. Выясняются подробности случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Халатность врачей
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