В Забайкалье возбудили дело о смерти пациента в больнице

Следственное управление СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело о смерти 42-летнего пациента в краевой клинической больницы.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, предварительно известно, что в апреле этого года мужчине должны были сделать платную операцию по исправлению искривления перегородки носа. Когда пациента стали готовить к медицинской процедуре, у него резко упало кровяное давление. Больной впал в кому, и его отправили в реанимацию. Там через несколько дней он умер, не приходя в сознание.

Следователи изъяли для изучения медицинские документы, относящиеся к делу. Выясняются подробности случившегося.