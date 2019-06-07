В Пензенской области хирург пойдет под суд за смерть пациента

В городе Заречный Пензенской области перед судом предстанет хирург местной больницы. Его обвиняют в причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Поводом для разбирательства стала смерть 53-летнего пациента, который был госпитализирован в ноябре 2016 года. Ему провели операцию на двенадцатиперстной кишке, после чего тот скончался от многочисленных осложнений.

Как сообщили в СУ СК по Пензенской области, лечащий врач-хирург проявил невнимательное отношение к пациенту и преступную небрежность. Он ненадлежащим образом подготовился к операции. Неверной оказалась и тактика хирургического вмешательства. Состояние пациента после операции ухудшалось, однако его вовремя не прооперировали повторно. Все это привело к ухудшению состояния больного и смерти.

За время следствия были назначены четыре судебно-медицинских экспертизы качества оказания медицинской помощи. Установлена причинно-следственная связь между ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинским работником и смертью пациента.

Дело передано для рассмотрения в Зареченский городской суд. Врачу грозит до трех лет ограничения свободы.