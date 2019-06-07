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07.06.2019 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит сведения о выброшенном из трамвая новосибирце

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.

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Мужчина пролежал возле путей около двадцати минут, после чего его забрала "скорая". Врачи обнаружили у него сотрясение мозга.

Известно, что это произошло около девяти вечера шестого июня на остановке "Бугринская роща". Что случилось в трамвае №15, сейчас выясняют.

Как предполагают в прокуратуре, в данном случае может идти речь о нарушении законодательства при пассажирских перевозках, а также в сфере охраны здоровья граждан. В надзорном органе выяснят, почему вместо оказания неотложной помощи пассажиру трамвая его просто вынесли на улицу, и дадут этому юридическую оценку.

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