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07.06.2019 14:13
Проект: В регионах

Россети - Сибирь и МегаФон запустят совместные проекты для развития технологий и инфраструктуры

Россети - Сибирь и Мегафон подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедрения цифровых инноваций, информационных технологий и телекоммуникаций, содействие развитию и повышению надежности инфраструктуры обеих компаний, а также развитие услуг и повышение уровня сервиса.Документ подписали генеральный директор компании "Россети - Сибирь" Павел Акилин и генеральный директор компании "Мегафон" Геворк Вермишян на площадке Петербургского международного экономического форума.
Фото: пресс-служба компании ПАО "МРСК Сибири" Фото: пресс-служба компании ПАО "МРСК Сибири"
Фото: пресс-служба компании ПАО "МРСК Сибири"

Два лидера рынка обсуждают интересные идеи и на уровне транспортировки электроэнергии. В Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае, например, планируется установка на опорах линий электропередачи (ЛЭП) особых датчиков контроля наклона опоры. Предполагается, что пролетающий над ЛЭП беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков и сразу выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии электропередачи и даст точные рекомендации по срокам и объемам необходимых ремонтных работ.

Еще одна цель - создание для удобства для потребителей проектов современного мобильного приложения, использование которого позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать потребленную электроэнергию.

"У Мегафона есть готовые интересные решения в области развития цифровой экономики - одного из значимых направлений на сегодняшниий день. Мы постараемся переложить их на технологические процессы МРСК Сибири и тем самым значительно ускорить процесс цифровизации сетей в регионе", - отметил глава компании "Россети - Сибирь" Павел Акилин.

Он также выразил уверенность, что сотрудничество с Мегафоном будет продолжительным, а это соглашение открывает лишь первую главу большой совместной работы и позволит энергокомпании оптимально решить важнейшую задачу, поставленную Президентом - построение в Сибири цифровой экономики, а это - один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы.

В свою очередь Россети - Сибирь готова предложить площадки с центрами питания, возможности дополнительного технологического присоединения объектов Мегафона и содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телекоммуникационного оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании. Также обе компании планируют работать в области цифровизации автоматических систем контроля и учета электроэнергии, - говорится в соглашении.

"21 век - это время партнерства. Не всегда все решения нужно разрабатывать внутри, мы осознали это на своем опыте, а быстрее и качественнее кооперироваться на стыке отраслей. Я глубоко уверен, что наши отношения с клиентом, который уже проверен десятилетиями, будут продуктивными", - добавил Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

В рамках реализации концепции "Цифровая трансформация-2030" одним из возможных направлений сотрудничества является реализация комплекса мероприятий по организации комплексного Ситуационно-аналитического центра (САЦ) в МРСК Сибири с использованием технологий оперативного сбора информации, анализа больших данных и предиктивной аналитики.

Пресс-релиз подготовлен Департаментом по связям с общественностью ПАО "МРСК Сибири"

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