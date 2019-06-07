В Барнауле поймали на взятке борца с экономическими преступлениями

Оперативники УФСБ по Алтайскому краю задержали с поличным "коллегу" из правоохранительного ведомства - сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Барнаулу.

Как сообщили в региональном СУ СК, начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По материалам дела, он получил 700 тысяч рублей от представителя двух организаций. Взамен сотрудник полиции обещал, что в возбуждении дела о мошенничестве в отношении должностных лиц этих организаций будет отказано.

Полицейского задержали сразу после передачи ему денег.