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07.06.2019 13:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле поймали на взятке борца с экономическими преступлениями

Текст: Нина Рузанова (Барнаул)

Оперативники УФСБ по Алтайскому краю задержали с поличным "коллегу" из правоохранительного ведомства - сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по городу Барнаулу.

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Как сообщили в региональном СУ СК, начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По материалам дела, он получил 700 тысяч рублей от представителя двух организаций. Взамен сотрудник полиции обещал, что в возбуждении дела о мошенничестве в отношении должностных лиц этих организаций будет отказано.

Полицейского задержали сразу после передачи ему денег.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей
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