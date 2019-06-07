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07.06.2019 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хакасии полицейский-стажер получил множественные ножевые ранения

Текст: Дмитрий Лапин

В городе Сорск 23-летний стажер оперативного дежурного отделения МВД РФ был доставлен в горбольницу с множественными колото-резаными ранами.

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

После ЧП межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Сорска. Его, по сообщению пресс-службы регионального СК, подозревают в нападении на полицейского.

По версии следствия, ночью 6 июня в полицию поступило заявление о пропаже женщины. Личный состав дежурной части получил задание - проверить на причастность к ее исчезновению супруга. Для этого три сотрудника полиции поехали осматривать дачный участок, расположенный в Сорске по улице Парковая.

Там, во время осмотра хозяйственных построек сзади на стажера внезапно напал супруг пропавшей женщины. До того, как его обезвредили, он двумя ножами успел нанести  множество ударов молодому полицейскому, в том числе в голову.  Злоумышленник задержан и находится под стражей.

Позже выяснилось, что заявление о пропаже было ложным.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия
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