Генсек ООН согласен с позицией РФ, касающейся нападения на дипломата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полностью согласен с российской позицией по ситуации с нападением в Косово на российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщил агентству ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Я лично с ним это обсуждал. Он сказал, что полностью разделяет нашу позицию о том, что такими действиями наносят, в том числе, удар по престижу ООН", - сообщил он.

Напомним, Михаил Краснощеков был жестоко избит в ходе спецоперации косовских полицейских, которые вторглись на север Косова и Метохии. Власти непризнанной республики потребовали лишить его дипломатической неприкосновенности.