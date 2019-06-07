Немецкий министр отметил геополитическое значение отношений между РФ и ФРГ

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что отношения России и ФРГ имеют колоссальное геополитическое значение для всего мира. Такое мнение он высказал, выступая на панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что наши отношения имеют колоссальное геополитическое значение для Германии, для России, для Европы, для всего мира, - сказал министр. - Мы должны знать, что у нас есть перспективы благосостояния евразийского мира".

В ходе общения с журналистами Альтмайер призвал стабилизировать экономические отношения между двумя странами. "Германо-российские экономические отношения за последние два года снова улучшились, объемы торговли увеличились, но мы должны стабилизировать эти отношения", - отметил он.

Министр пообещал, что правительство ФРГ будет поддерживать инвестиции в Россию.