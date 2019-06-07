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07.06.2019 16:13
Текст: Денис Кабанов

Немецкий министр отметил геополитическое значение отношений между РФ и ФРГ

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что отношения России и ФРГ имеют колоссальное геополитическое значение для всего мира. Такое мнение он высказал, выступая на панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Я думаю, что наши отношения имеют колоссальное геополитическое значение для Германии, для России, для Европы, для всего мира, - сказал министр. - Мы должны знать, что у нас есть перспективы благосостояния евразийского мира".

В ходе общения с журналистами Альтмайер призвал стабилизировать экономические отношения между двумя странами. "Германо-российские экономические отношения за последние два года снова улучшились, объемы торговли увеличились, но мы должны стабилизировать эти отношения", - отметил он.

Министр пообещал, что правительство ФРГ будет поддерживать инвестиции в Россию.

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