ОАК будет сотрудничать со старорусским авиаремонтным заводом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума. В первую очередь речь идет о работе с "123 авиаремонтным заводом" в Старой Руссе.

- Это один из ключевых объектов региона, современнейшее, высокотехнологичное предприятие, - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. - Конечно, нам важно, чтобы оно было загружено заказами и имело четкую перспективу развития.

"123 авиаремонтный завод" соответствует задачам ОАК в плане импортозамещения: корпорация ведет работу по поиску отечественных поставщиков комплектующих для авиастроения. Интерес представляют и другие предприятия Новгородской области, чья продукция может быть задействована в этой сфере. В ближайшее время специалисты ОАК посетят потенциально интересные предприятия региона и составят программу долгосрочного сотрудничества.

- Авиастроение является драйвером для многих предприятий - поставщиков компонентов и комплектующих, - сказал президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

