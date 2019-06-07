Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов

Проезд по петербургскому Западному скоростному диаметру (ЗСД) подешевел на 50 процентов. Эта акция рассчитана в первую очередь на дачников.

Как сообщают в пресс-службе ЗСД, пониженные тарифы будут действовать с 7 июня до 29 сентября 2019 года. Они распространяются только на легковые автомобили, оснащенные транспондером. Специальный тариф действует по пятницам на все маршруты при въезде с любой развязки ЗСД за исключением КАД (Юг) и заканчивающиеся в Белоострове, а по воскресеньям - в обратном направлении.

Поводом для введения специального тарифа стало не только сезонное увеличение потока автомобилей по выходным, но и работы по реконструкции северного участка Кольцевой автодороги.

В Смольном уточняют, что инициатор введения льгот - комитет по инвестициям Санкт-Петербурга. Чтобы из-за желающих воспользоваться пониженным тарифом на ЗСД не образовывались пробки, городские власти намерены провести ряд мероприятий по организации дорожного движения. Каких именно - обещают сообщить дополнительно.