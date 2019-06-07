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07.06.2019 16:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Рота почетного караула покажет в Петербурге штыковую атаку Суворова

Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Первая в сезоне церемония развода роты почетного караула пройдет в субботу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, церемония начнется в 11.45.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ее откроет военный оркестр штаба ЗВО, затем пронесут знамена. А после полуденного выстрела артиллерийской пушки состоится плац-концерт военнослужащих. Они будут в парадной военной форме, шитой нитями пятипроцентного золочения.

Самые популярные строевые приемы покажут солдаты: "Мясорубку", "Комбайн", "Поршень". Кстати, они будут демонстрировать стилизованные элементы штыковой атаки времен еще Александра Суворова, кручение карабина с многочисленными оборотами в воздухе или вокруг своей оси. А еще покажут виртуозное владение самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года калибра 7,62 миллиметра. Эти карабины специально модернизировали для роты почетного караула, у них хромированы механизмы, а деревянные детали сделаны из белых пород.

Разводы в Петропавловской крепости будут проходить каждую субботу до начала ноября.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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