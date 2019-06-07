Рота почетного караула покажет в Петербурге штыковую атаку Суворова

Первая в сезоне церемония развода роты почетного караула пройдет в субботу у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, церемония начнется в 11.45.

Ее откроет военный оркестр штаба ЗВО, затем пронесут знамена. А после полуденного выстрела артиллерийской пушки состоится плац-концерт военнослужащих. Они будут в парадной военной форме, шитой нитями пятипроцентного золочения.

Самые популярные строевые приемы покажут солдаты: "Мясорубку", "Комбайн", "Поршень". Кстати, они будут демонстрировать стилизованные элементы штыковой атаки времен еще Александра Суворова, кручение карабина с многочисленными оборотами в воздухе или вокруг своей оси. А еще покажут виртуозное владение самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года калибра 7,62 миллиметра. Эти карабины специально модернизировали для роты почетного караула, у них хромированы механизмы, а деревянные детали сделаны из белых пород.

Разводы в Петропавловской крепости будут проходить каждую субботу до начала ноября.