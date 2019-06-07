Совфед: Санкции на товары первой необходимости надо обсудить в ООН

России следует поднять на уровне ООН и ВТО вопрос о недопустимости использования санкций в отношении товаров первой необходимости, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ, заявил о том, что поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования и т.п. должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений.

"Президент очень правильно поставил этот вопрос, особенно все то, что касается жизненно необходимых лекарств для людей", - сказал Владимир Джабаров РИА Новости. "Я полагаю, что России необходимо эту тему обсуждать на самом высоком международном и экономическом уровнях, включая Совбез ООН и ВТО", - заявил он.

Он также отметил, что санкционные войны в целом недопустимы и противоречат международному праву.