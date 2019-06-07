В 2019 году в столичном регионе появятся фандоматы

В Московском регионе и Казани в 2019 году появятся фандоматы - специализированные автоматы для приема пластиковых бутылок и стеклотары. Предварительно в каждой точке планируется установка двух фандоматов: один - для пластика и алюминиевых банок, второй - для стекла. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме договорились Российский экологический оператор (РЭО) и компания "РТ-Инвест".

Для реализации инвестиционного проекта по внедрению системы сбора вторичного сырья в торговых сетях и общественных местах будет создано совместное предприятие - оператор залоговой системы. Площадками пилотного проекта станут столичный регион и Казань. Затем система будет внедрена во всех городах с населением свыше миллиона человек. Закупка и производство фандоматов уже запланирована на 2019 год. Как ранее в кулуарах форума сообщил "РГ" глава РЭО Денис Буцаев, предполагается использовать отечественное оборудование.

Механизм работы системы подразумевает включение залоговой стоимости в товар без увеличения цены самого товара. Такая тара будет отмечена специальной "зеленой" маркой, подтверждающей экологичность упаковки. Аналогичные обозначения применяются в Германии, Австрии и Швейцарии. Они указывают, что производитель предусматривает в своей цене переработку упаковки. Независимо от того, где был куплен напиток, тару можно будет сдать в любом фандомате.

"По итогам пилотного проекта удастся сформировать полноценную модель сбора тары для вторичной переработки в России. Вопрос увеличения объемов раздельного сбора должен решаться комплексно, и внедрение залоговой системы будет одним из эффективных элементов этой цепочки. Наша задача - максимально обеспечить возможные способы переработки отходов во вторичные ресурсы и тем самым сократить объемы захоронения на свалках", - подчеркнул Денис Буцаев.

По словам генерального директора компании "РТ-Инвест" Андрея Шипелова, только в московском регионе ежегодно образуется более 1,2 миллиона тонн неутилизированных стеклянных бутылок, и свыше 500 тысяч тонн отходов в виде пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

"Благодаря запуску залоговой системы больше миллиона тонн отходов в столице и области будут переработаны. Все это сформирует в обществе привычку заботиться об окружающей среде и повлияет на развитие культуры бережного обращения с отходами у молодого поколения", - уверен он.