В Петербурге презентуют мобильное приложение для контроля депрессии

В Санкт-Петербурге представят мобильное приложение, разработанное для контроля симптомов депрессии.

Как сообщают в СПбГУ, авторы разработки - ученые научно-исследовательского проекта Евросоюза Nevermind. Мобильное приложение работает в сочетании с сенсорными датчиками, закрепленными на одежде. Оно распознает симптомы депрессии и дает человеку рекомендации по поддержанию психического здоровья. Ученые полагают, что эта разработка поможет повысить качество жизни пожилых, хронически больных и людей с ограниченными возможностями, она будет полезна всем, кому важно сохранять и поддерживать свое здоровье. Особенность технологии - отлаженная обратная связь с пациентами, включая онлайн-психотерапию.

Презентация мобильного приложения состоится 10 июня в ходе семинара, посвященного современным здоровьесберегающим технологиям. На ней разработчики наглядно продемонстрируют, как работает эта сенсорная платформа.