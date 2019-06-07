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Петербургский Международный
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Экономика
07.06.2019 12:43
Текст: Юлия Кривошапко

Жаров: Пиратские ресурсы после блокировки потеряли от 50 до 90% рекламы

Пиратские ресурсы после блокировки теряли от 50 до 90 процентов рекламы. Такие данные озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС

"Если брать такой известный ресурс, как Rutracker, который некоторые его верные последователи продолжают смотреть через VPN, то он лишился 80 процентов рекламы. Ушли все, кроме интернет-казино "Вулкан", которое работает в абсолютно нелегальном пространстве",- сказал Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, нелегальные интернет-бизнесы сейчас объединяются.

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В качестве примера он привел нелегальное онлайн-казино "Азино 777", которое размещало рекламу преимущественно на пиратских ресурсах, и было абсолютным лидером по размещению видеорекламы в Сети.

"В результате действий Роскомнадзора по блокировке пиратских ресурсов, а также Федеральной налоговой службы, по решению которой заблокированы ссылки на рекламу нелегального казино, в рейтинге компании "Медиаскоп" по видеорекламе в интернете по итогам I квартала 2019 года "Азино 777" находилось уже на 60-е месте", - сообщил Жаров.

Он напомнил, что на основании 540 решений Мосгорсуда на сегодняшний день на постоянной основе заблокировано 2,3 тысячи пиратских интернет-ресурсов. Их совокупная аудитория превышает 100 миллионов человек.

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