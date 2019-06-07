Жаров: Пиратские ресурсы после блокировки потеряли от 50 до 90% рекламы

Пиратские ресурсы после блокировки теряли от 50 до 90 процентов рекламы. Такие данные озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Если брать такой известный ресурс, как Rutracker, который некоторые его верные последователи продолжают смотреть через VPN, то он лишился 80 процентов рекламы. Ушли все, кроме интернет-казино "Вулкан", которое работает в абсолютно нелегальном пространстве",- сказал Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, нелегальные интернет-бизнесы сейчас объединяются.

В качестве примера он привел нелегальное онлайн-казино "Азино 777", которое размещало рекламу преимущественно на пиратских ресурсах, и было абсолютным лидером по размещению видеорекламы в Сети.

"В результате действий Роскомнадзора по блокировке пиратских ресурсов, а также Федеральной налоговой службы, по решению которой заблокированы ссылки на рекламу нелегального казино, в рейтинге компании "Медиаскоп" по видеорекламе в интернете по итогам I квартала 2019 года "Азино 777" находилось уже на 60-е месте", - сообщил Жаров.

Он напомнил, что на основании 540 решений Мосгорсуда на сегодняшний день на постоянной основе заблокировано 2,3 тысячи пиратских интернет-ресурсов. Их совокупная аудитория превышает 100 миллионов человек.