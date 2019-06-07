На Кубани мужчина получил 24 года за расстрел восьми человек

Краснодарский краевой суд вынес приговор 29-летнему жителю станицы Казанской Кавказского района, обвиняемому в убийстве из автомата трех человек, а также огнестрельном ранении еще пяти. Об этом сообщает прокуратура Кубани.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кубани, мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а,е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"), части 3 статьи 30, пп. "а, е" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом") и части 2 статьи 222 УК РФ ("незаконный оборот оружия").

По данным следствия, трагедия произошла 30 марта 2017 марта. Все началось накануне, когда в станице Казанской обвиняемый вступил в конфликт с одним из мужчин по поводу небезопасной, по его мнению, манеры вождения автомобиля. На следующий день мужчина в станичном бильярдном клубе продолжил выяснение спора. Там между ним и оппонентами завязалась драка, в ходе которой обвиняемый получил телесные повреждения.

Из бильярдной побитый молодой человек вышел во двор и сел в припаркованную машину, в которой его поджидали два приятеля. Друзья передали ему в руки автомат Калашникова. Желая отомстить за обиду, мужчина, приблизившись на машине к стоящей у входа группе людей, произвел из открытого окна в их сторону около 20 выстрелов. В результате 21-летний молодой человек был убит на месте, 34- и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Кроме того, пять мужчин в ходе стрельбы также получили ранения, от смерти их спасло то, что они смогли вовремя укрыться от пуль.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя о тяжести совершенных преступлений, назначил 24 года лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и семь месяцев. Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.