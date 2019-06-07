В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом

Хирурги краевой больницы № 4 города Сочи спасли жизнь мужчине, перенесшему тяжелый панкреатит. Детали операции и лечения рассказали сегодня в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По словам медиков, мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии. В результате панкреатита у него образовалась обширная кистозная полость. С каждым днем болезнь прогрессировала: мужчина не мог полноценно питаться, развилась зависимость от анальгетиков, а внезапный острый приступ боли мог и вовсе привести к летальному исходу.

Пациенту была выполнена резекция поджелудочной железы и удаление псевдокистозного образования c омертвевшими тканями. Это высокотехнологичная операция возможна только при наличии специального оборудования и подготовленного персонала. Адлерские хирурги успешно прооперировали пациента, и вскоре он был выписан домой. Теперь мужчина вернулся к обычному образу жизни, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Врачи предупредили сочинца, что после такого серьезного кризиса необходимо исключить из употребления алкоголь, курение и жирную, нездоровую пищу. Именно вредные привычки могли вызвать поражение поджелудочной железы.