В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию

Организованная группа изготавливала и распространяла порнографические материалы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ее слова приводит пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых. Роли между ними были строго распределены. В качестве актеров выступали шесть человек, остальные отвечали за аренду помещений, приобретение техники, безопасность, трансляцию материалов в интернет.

Ролики выкладывались для любителей "клубнички" из Европы и Америки. За просмотры порнороликов члены группировки успели получить около трех миллионов рублей.

В ходе обысков правоохранители изъяли более двадцати видеокамер, компьютерную технику, средства связи, банковские карты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов".