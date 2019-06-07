На Урале ужесточили приговор насильникам 18-летней девушки

В Челябинской области по представлению прокурора усилено наказание двум 24-летним жителям Карталинского района, изнасиловавшим и попытавшимся убить девушку, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- Установлено, что в июне прошлого года обвиняемые пригласили малознакомую 18-летнюю потерпевшую покататься на машине, после чего завезли ее в поле, где избили, неоднократно изнасиловали и совершили действия сексуального характера, - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. - После этого они затянули на шее потерпевшей автомобильный трос и стали душить, продолжая свои действия до тех пор, пока девушка не притворилась мертвой.

В январе Карталинский городской суд приговорил насильников соответственно к семи с половиной и шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Согласившись с доводами обвинения, апелляционная инстанция Челябинского областного суда приговор суда изменила, усилив наказание до восьми с половиной и шести с половиной лет лишения свободы соответственно, отметили в прокуратуре.