Новости

Московские психиатры научат горожан здоровому питанию 10:41
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по "Северному потоку - 2" 10:34
Под Самарой в ДТП погибли три человека 10:31
МЧС предупредило о ливнях и крупном граде в Крыму 10:27
Видео: электрический Mini Cooper отбуксировал грузовой Boeing 10:22
Ученые описали будущее Сибири после глобального потепления 10:18
Робот FEDOR застрял в космическом корабле 10:14
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей 10:07
Самые популярные кроссоверы мая: куда пропала Chevrolet Niva 10:00
На Урале ужесточили приговор насильникам 18-летней девушки 09:55
В Дагестане ФСБ накрыла сеть ячеек "Свидетелей Иеговы" 09:53
В России создадут генетический паспорт военнослужащего 09:52
Дерматолог: Как защитить кожу в жару 09:46
Москвичи могут бесплатно измерить артериальное давление в МФЦ 09:31
Китай хочет купить первый сезон мультфильма "Возвращение в Простоквашино" 09:24
Указатели поворотов на Lada 4x4 поменяли из-за возможного разрушения 09:24
Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство "Северного потока - 2" 09:21
Синоптики назвали жару в Москве опасной 08:31
В Забайкалье возбудили дело о смерти пациента в больнице 08:30
Трамп: Отношения России и США были подпорчены расследованием Мюллера 08:11
Аксаков: Выпускать сувенирные банкноты могут запретить уже в этом году 08:08
РЭО работает над снижением тарифов в сфере обращения ТКО 08:03
Стоит ли ждать универсал Lada Vesta SW Sport 08:02
Корабль ТОФ "Смерч" с ракетами "Уран" вышел на ходовые испытания 07:57
Выявлена неожиданная опасность регулярных тренировок для женщин 07:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале ужесточили приговор насильникам 18-летней девушки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области по представлению прокурора усилено наказание двум 24-летним жителям Карталинского района, изнасиловавшим и попытавшимся убить девушку, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

На Урале при задержании застрелили подозреваемого в убийстве

- Установлено, что в июне прошлого года обвиняемые пригласили малознакомую 18-летнюю потерпевшую покататься на машине, после чего завезли ее в поле, где избили, неоднократно изнасиловали и совершили действия сексуального характера, - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. - После этого они затянули на шее потерпевшей автомобильный трос и стали душить, продолжая свои действия до тех пор, пока девушка не притворилась мертвой.

В январе Карталинский городской суд приговорил насильников соответственно к семи с половиной и шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Согласившись с доводами обвинения, апелляционная инстанция Челябинского областного суда приговор суда изменила, усилив наказание до восьми с половиной и шести с половиной лет лишения свободы соответственно, отметили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована
Пушков заявил о завершении "изоляции" России
Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство "Северного потока - 2"
Зеленский ответил на петицию о своей отставке