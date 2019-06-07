Роспатент: Реестр 3D-изображений уже тестируется

Поисковая платформа, которая позволит каждому изобретателю получать данные об уже выданных патентах, а также их сравнительный анализ, заработает в 2021 году. Об этом "РГ" в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.

"До конца года создаем прототип, в следующем году - опытная эксплуатация, когда мы уже внутри ведомства можем показывать по отдельным направлениям, а в 2021 году - всеобщее использование", - сказал он. Систему будет запущена частями, по мере готовности отдельных сервисов.

"Как только будет готов реестр 3D-изображений для интеллектуальной собственности, мы сразу его введем. Но эта модель очень сложная для развития, нам нужно принять законодательное регулирование, создать эту систему, законопроект практически на выходе, будет скоро рассматриваться правительством", - уточнил глава Роспатента.

Сейчас реестр 3D-изображений уже тестируется в десяти инжиниринговых центрах.