На международном салоне высокого часового искусства SIHH в Женеве мануфактура IWC Schaffhausen представила новую линейку моделей Spitfire из коллекции часов для пилотов.

Их прототипом стала модель 1948 года, созданная на мануфактуре в Шаффхаузене для военно-воздушных сил, которую в то время носили многие пилоты и штурманы. Помимо запуска новой линии, IWC Schaffhausen оснастила все ее модели мануфактурными калибрами собственного производства.

Вальтер Волперс, директор IWC Schaffhausen по техническим инновациям.

Настоящий истребитель Spitfire на стенде вашей марки на SIHH поразил всех посетителей выставки. Коллекции IWC этого года строятся вокруг темы авиации?

Вальтер Волперс: У нас в этом году три актуальные коллекции. Первая - Spitfire, в ней четыре модели в бронзовом корпусе и три в стальном, все модели снабжены механизмами, разработанными in-house, это новые автоматические калибры и модель UTC со второй часовой зоной. Вторая важная коллекция - TOP GUN. Обратите внимание на лимитированную модель Mojave Desert в корпусе из инновационной керамики необычного бежевого цвета, напоминающую цвет военной формы американских пилотов.

Двойной хронограф помещен в полностью черный корпус из сератаниума - нового материала, разработанного нами. Он соединяет свойства титана и керамики, очень прочный, но легче титана. Это наше изобретение года. В третьей важной линии, haute horlogerie, посвященной Сент-Экзюпери, мы впервые предлагаем турбийон постоянной силы в корпусе Big Pilot's. Этот корпус тоже из нового материала - он называется "твердое золото". Химический состав золота не изменен, но при помощи сильной компрессии меняется его структура - оно становится более прочным, чем обычное золото.

IWC Pilot s Watch Automatic Spitfire с мануфактурным калибром, на задней крышке изображение легендарного британского истребителя Spitfire.

Марка IWC всегда славилась механизмами. Но сейчас мы видим, как серьезно вы работаете над новыми материалами. Какое направление сейчас для вас более важно - механизмы или материалы?

Вальтер Волперс: Как марка, основанная в Швейцарии, мы просто обязаны развивать механизмы. Это наше ноу-хау. Исторически мы - мануфактура, производящая механизмы. Но в то же время IWC - очень инновационная компания. Мы были первыми, кто использовал титан для производства корпусов. Мы первые использовали сплав титана с алюминием. Мы ввели карбон. Так что наша нынешняя коллекция отражает все наши особенности. Мы знаем все и о механизмах, и об инновационных материалах.

IWC Pilot s Watch Double Chronograph TOP GUN Ceratanium из нового материала сератаниум, сочетающего свойства керамики и титана.

В каких странах сейчас больше всего интересуются лимитированными коллекциями?

Вальтер Волперс: Это, например, Ближний Восток, где любят усложнения и драгоценные камни. В Америке высок интерес к уникальным часам экстравагантного характера. В Китае живут люди с немного необычным для нас вкусом - они предпочитают часы не слишком крупных размеров.

В России раньше любили сложные часы и лимитированные серии. А как обстоят дела сейчас?

Вальтер Волперс: Здесь любят "Маленького Принца". Я думаю, что при помощи наших часов мы должны рассказывать прекрасные истории.

IWC Big Pilot s Watch Constant-Force Tourbillon Edition "Le Petit Prince" - первые часы для пилотов с турбийоном постоянной силы в корпусе из "твердого золота".

Потенциально мы могли бы сделать специальную серию для российского рынка. Мы как-то создали часы Pallweber с русскими буквами "часы" и "минуты" по заказу российского клиента. Но пока никаких конкретных планов по лимитированной серии для России у нас нет. Придумать для нее тему - непростое дело. Мы должны быть очень гибкими, но не обязательно очень быстрыми. Как говорится, поспешишь - людей насмешишь.