Новости

Сериал "Болотная тварь" закрыли сразу после премьеры 12:37
Мадонна рассказала о заигрываниях Вайнштейна и "свидании" с Трампом 11:36
Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль" 11:11
Китай хочет купить первый сезон нового "Простоквашина" 09:24
Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку" 06.06.2019

Сериал "Люцифер" продлили еще на один сезон и закрыли

Новости
    07.06.2019, 11:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Классический расклад - новости хорошая и плохая: мистический процедурал "Люцифер" продлили ещё на один, пятый, сезон, но он станет для шоу финальным.

Напомним, сериал изначально выходил на Fox, но был закрыт после третьего сезона и перехвачен Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
Канал SyFy закрывает сериал "Хэппи"

Релиз четвертого сезона "Люцифера", который сами создатели назвали пока лучшим, состоялся на сервисе 8 мая. 

В своем обращении исполнительные продюсеры Илди Модрович и Джо Хендерсон выражают глубокую признательность Netflix за то, что им позволили не только воскресить сериал, но и завершить шоу на "их условиях". 

Дата премьеры финала не сообщается. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне 06.06.2019
Бари Алибасов составил новое завещание 06.06.2019
"Утраченный символ" Дэна Брауна станет сериалом 06.06.2019
Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост" 06.06.2019
⧣ США
Фото: twitter.com/ @sports_hockey
Темнокожий ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС рассказал о себе 06.06.2019
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 06.06.2019
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 06.06.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Канал SyFy закрывает сериал "Хэппи" 06.06.2019
Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске "Друзей" 06.06.2019
"Правды там мало": ликвидаторы прокомментировали сериал "Чернобыль" 06.06.2019
⧣ Netflix
Фото: youtube.com/ Magic: The Gathering
Создатели "Мстителей" снимут сериал по игре Magic: The Gathering 04.06.2019
Вышел трейлер фильма Мартина Скорсезе о Бобе Дилане 04.06.2019
Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом 31.05.2019