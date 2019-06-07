Сериал "Люцифер" продлили еще на один сезон и закрыли

Классический расклад - новости хорошая и плохая: мистический процедурал "Люцифер" продлили ещё на один, пятый, сезон, но он станет для шоу финальным.

#Lucifer has been renewed for a fifth and final season!



“We are so incredibly thankful to Netflix for resurrecting our show last season and now letting us finish the story of Lucifer on our terms. ...The best is yet to come!!” — EP's @Henderson_Joe & @Ildymojo pic.twitter.com/s6nekmawtA — See What's Next (@seewhatsnext) 6 июня 2019 г.

Напомним, сериал изначально выходил на Fox, но был закрыт после третьего сезона и перехвачен Netflix.

Релиз четвертого сезона "Люцифера", который сами создатели назвали пока лучшим, состоялся на сервисе 8 мая.

В своем обращении исполнительные продюсеры Илди Модрович и Джо Хендерсон выражают глубокую признательность Netflix за то, что им позволили не только воскресить сериал, но и завершить шоу на "их условиях".

Дата премьеры финала не сообщается.