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07.06.2019,  
16:44
Текст:  Алексей Брусилов

Су-22 выдержал попадание зенитной ракеты в Сирии

Боевики в Сирии попытались подбить самолет Су-22 военно-воздушных сил страны. Как сообщил военный эксперт Юрий Лямин, по предварительным данным, инцидент произошел в пятницу утром в провинции Идлиб.

"Сообщается, что по истребителю-бомбардировщику был произведен пуск ракеты из переносного зенитного комплекса.

В подтверждение своих слов члены незаконных вооруженных формирований демонстрируют обломки хвостового горизонтального стабилизатора самолета с характерными надписями.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Если крылатая машина и получила повреждения, то, согласно утечкам из неофициальных проправительственных источников, пилот смог дотянуть до авиабазы и благополучно там приземлиться", - отмечает военный эксперт.

Су-22 различных модификаций в настоящее время остаются основными ударными самолетами правительственных военно-воздушных сил. К началу вооруженного противостояния в этой стране насчитывалось около полусотни таких самолетов. В настоящее время их осталось примерно два десятка.

Данные истребители-бомбардировщики с крыльями изменяемой стреловидности могут нести разнообразное ракетно-бомбовое вооружение общим весом до 3 800 кг, а также две 30-мм автоматические пушки. Максимальный взлетный вес самолета - 18820 кг.

Самолет может лететь у земли со скоростью до 1350 км/час и до 2230 км/час - на большой высоте. Потолок - 14 000 м. Боевой радиус - около 600 км. Экипаж -1 человек.

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