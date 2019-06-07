Модель Breguet Classique 5177 с синим эмалевым циферблатом оснащена простыми полезными функциями: окошком даты на отметке "3 часа" и секундной стрелкой.

Часовой дом Breguet представил часы Classique 5177 с синим эмалевым циферблатом, выполненным в старинной технике "горячей эмали".

Циферблат такого цвета в коллекции марки появился впервые. Уникальный оттенок этой модели демонстрирует лаконичную эстетику стиля Breguet и приверженность современных мастеров марки традиционным техникам декорирования циферблатов: их сохранение на достойном уровне остается для часовщиков вопросом профессиональной чести.

В противовес всеобщему для XVIII века увлечению несколько избыточным барочным декором в карманных часах Авраам-Луи Бреге отдавал предпочтение лаконичной эстетике - именно этот, более элегантный, дизайн поражал и очаровывал его тогдашних клиентов. И сегодня образцом для создания часов Breguet Classique 5177 с синим эмалевым покрытием послужил стиль, сложившийся во времена основателя марки. Все очень узнаваемо, правда, некоторые стилистические коды перевернуты: стрелки из вороненой стали, которые обычно синего цвета, здесь белые, а традиционно белый эмалевый циферблат, наоборот, синий.

Для надписей на эмалевом циферблате часовой дом использует стиль каллиграфии, разработанный еще Авраамом-Луи Бреге.

Нюансы декорирования

Оттенок циферблата в точности воспроизводит цвет, который получается в процессе воронения стрелок Breguet. Мастерам пришлось провести кропотливую работу по поиску соответствующего пигмента для эмалевого покрытия, который должен сохранять цвет при нагреве до 800 С. В роли красящих пигментов выступают различные окиси металлов: цвет эмали зависит от того, окись какого металла была добавлена при плавлении. Окись железа придает красный, желтый, серый или черный цвета, медь окрашивает эмаль в различные оттенки зеленого, при добавлении кобальта получается синий.

Надо сказать, что эмаль - одна из древнейших, но и сложнейших техник декорирования. Процесс требует учитывать столько нюансов, что изготовление циферблата превращается в настоящую эпопею. Зато результат радует владельца долгие годы: эмалевые циферблаты не тускнеют и не выцветают.

Для хорошей читаемости показаний стрелки с узнаваемыми "яблоками Бреге" сделаны из родированной стали, а рельефные метки минутной шкалы, выполненные в виде звездочек, ромбов и цветов лилии, покрыты серебром. Цифры на окошке даты сделаны по той же технологии. На отметке "6 часов" секретная подпись бренда.

Эмаль - сложная техника декорирования. Зато эмалевые циферблаты не тускнеют и не выцветают

Для всех моделей с эмалевым циферблатом часовой дом использует стиль каллиграфии, разработанный много лет назад Авраамом-Луи Бреге.

Надежный механизм

Модель Classique 5177 с автоподзаводом оснащена простыми полезными функциями: окошком даты на отметке "3 часа" и секундной стрелкой. Работой часов управляет автоматический калибр 777Q с кремниевыми элементами, которые улучшили хронометрические свойства механизма.

Сам механизм, как и выполненный из золота ротор, просматривается через сапфировое стекло задней крышки. Боковая поверхность тонкого корпуса из белого золота диаметром 38 мм отделана рифлением. На задней крышке выгравирован индивидуальный номер: реестр Breguet с именами владельцев ведется с 1780 года.