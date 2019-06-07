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07.06.2019 13:12
Рубрика: Общество

Ученые связали глобальное обледенение с движением земной коры

Текст: Мария Гафурова
Ученые предположили, что глобальное оледенение может быть связано с усилением тектонической активности. Большое количество осадочных пород, которые наполняли океан, могли служить смазкой, облегчающей движение литосферных плит.
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Исследователи Стефан Соболев из Потсдамского центра наук о Земле и Майкл Браун из Мэрилендского университета опубликовали статью, в которой предположили, что активному тектоническому движения могли поспособствовать глобальные обледенения. Сравнив модели современного движения литосферных плит с тем, что было в далеком прошлом, они пришли к выводу, что примерно три миллиарда лет назад рост континентов и накопление огромного количества осадочных пород из-за первых ледников облегчили развитие движения земной коры. Можно сказать, что эти явления сыграли роль своеобразной "смазки".

Фото: Пресс-служба УрФУ
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Свое предположение исследователи основывают на том, что движение литосферных плит непостоянно во времени. Всего было три периода, когда оно было достаточно активным - и каждый из них связан с ледниками, интенсивной эрозией суши и выносом в океан больших объемов осадочных пород.

Первое активное движение земной коры произошло в эру мезоархея, когда, предположительно, на планете появился первый собственный снег, а не занесенный из космоса.

Второй период - это глобальное Гуронское оледенение 2,45-2,2 миллиарда лет назад в эру палеопротерозоя. Тогда это привело к образованию суперконтинента Колумбия.

И последний период - после неопротерозойской "Земли-снежка", крупнейшего криогенового оледенения планеты. Предполагается, что в это время - от 0,75 до 0,63 миллиарда лет назад - она представляла собой огромную ледяную пустыню. После этого последовала эпоха "скучного миллиарда" - когда тектоническая активности была снижена. Ученые объясняют это недостатком осадков в траншеях. Породы, принесенные ледниками, облегчают погружение одних плит под другие (субдукция) и позволяют тектоническим движениям происходить быстрее.

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