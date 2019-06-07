Ученые предположили, что глобальное оледенение может быть связано с усилением тектонической активности. Большое количество осадочных пород, которые наполняли океан, могли служить смазкой, облегчающей движение литосферных плит.

Исследователи Стефан Соболев из Потсдамского центра наук о Земле и Майкл Браун из Мэрилендского университета опубликовали статью, в которой предположили, что активному тектоническому движения могли поспособствовать глобальные обледенения. Сравнив модели современного движения литосферных плит с тем, что было в далеком прошлом, они пришли к выводу, что примерно три миллиарда лет назад рост континентов и накопление огромного количества осадочных пород из-за первых ледников облегчили развитие движения земной коры. Можно сказать, что эти явления сыграли роль своеобразной "смазки".

Свое предположение исследователи основывают на том, что движение литосферных плит непостоянно во времени. Всего было три периода, когда оно было достаточно активным - и каждый из них связан с ледниками, интенсивной эрозией суши и выносом в океан больших объемов осадочных пород.

Первое активное движение земной коры произошло в эру мезоархея, когда, предположительно, на планете появился первый собственный снег, а не занесенный из космоса.

Второй период - это глобальное Гуронское оледенение 2,45-2,2 миллиарда лет назад в эру палеопротерозоя. Тогда это привело к образованию суперконтинента Колумбия.

И последний период - после неопротерозойской "Земли-снежка", крупнейшего криогенового оледенения планеты. Предполагается, что в это время - от 0,75 до 0,63 миллиарда лет назад - она представляла собой огромную ледяную пустыню. После этого последовала эпоха "скучного миллиарда" - когда тектоническая активности была снижена. Ученые объясняют это недостатком осадков в траншеях. Породы, принесенные ледниками, облегчают погружение одних плит под другие (субдукция) и позволяют тектоническим движениям происходить быстрее.