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7 июня 2019 г.

Постановление правительства Ульяновской области от 5 июня 2019 года № 263-П "О прожиточном минимуме в Ульяновской области за I квартал 2019 года"

Дата подписания 5 июня 2019 г.
Опубликован 7 июня 2019 г.

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 04.02.2005 № 007-ЗО "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ульяновской области за I квартал 2019 года в следующих размерах:

в расчёте на душу населения - 9919 рублей;

для трудоспособного населения - 10650 рублей;

для пенсионеров - 8184 рубля;

для детей - 10031 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области А.С.Тюрин

 

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