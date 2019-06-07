В США арестовали мужчину за угрозы сенаторам

В США арестовали мужчину, который больше года терроризировал американский конгресс. Злоумышленник угрожал парламентариям, но делал это анонимно.

За 13 месяцев в законодательный орган на Капитолийском холме поступило более двух тысяч телефонных звонков. Первую угрозу 54-летний Скотт Брафан Хейвен озвучил в мае 2018 года. Тогда он пообещал отрезать головы двум сенаторам.

Угрозы поступали в адрес еще трех конгрессменов, пятерых сенаторов и бывшего госсекретаря США Джона Керри. Теперь агрессивному мужчине грозит срок (пять лет тюрьмы) и штраф в размере 250 тысяч долларов.