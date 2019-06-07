Вышел трейлер финального сезона супергеройской драмы "Джессика Джонс"

Netflix показал на своем YouTube-канале трейлер третьего, заключительного сезона супергеройской драмы "Джессика Джонс". После которого сервис окончательно распрощается с сериалами Marvel.

Поскольку отныне персонажами этой комикс-вселенной будет заниматься собственный стриминговый сервис корпорации Disney.

В трейлере закадровый голос настойчиво обличает героиню в невоздержанности, напирая на то, что ей даны множественные возможности, но все, чем она пользуется - это лишь грубая сила.

Словом, девушка не заслуживает жизни, раз она такая плохая, и должна умереть. "Ты хотела спасти мир, но всех подвела", - говорит злодей. "Никакая ты, - говорит, - не героиня".

И идет представление маньячного антагониста, нового оппонента Джонс, который, согласно мнению Джессики, "умнее всех вас, вместе взятых". Речь - о психопате Фулкиллере (Foolkiller), в миру - Грегори Сэлинджере. Которого сыграл Джереми Бобб.

Релиз финала - 14 июня.