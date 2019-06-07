Новости

Тизер: "Мир Юрского периода" станет сериалом на Netflix 13:45
Супруга Александра Панкратова-Черного рассказала о его состоянии 13:07
Сериал "Болотная тварь" закрыли сразу после премьеры 12:37
Сериал "Люцифер" продлили еще на один сезон и закрыли 11:53
Мадонна рассказала о заигрываниях Вайнштейна и "свидании" с Трампом 11:36

Вышел трейлер финального сезона супергеройской драмы "Джессика Джонс"

    07.06.2019, 13:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Netflix показал на своем YouTube-канале трейлер третьего, заключительного сезона супергеройской драмы "Джессика Джонс". После которого сервис окончательно распрощается с сериалами Marvel.

Поскольку отныне персонажами этой комикс-вселенной будет заниматься собственный стриминговый сервис корпорации Disney.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Болотная тварь" закрыли сразу после премьеры

В трейлере закадровый голос настойчиво обличает героиню в невоздержанности, напирая на то, что ей даны множественные возможности, но все, чем она пользуется - это лишь грубая сила.

Словом, девушка не заслуживает жизни, раз она такая плохая, и должна умереть. "Ты хотела спасти мир, но всех подвела", - говорит злодей. "Никакая ты, - говорит, - не героиня".

И идет представление маньячного антагониста, нового оппонента Джонс, который, согласно мнению Джессики, "умнее всех вас, вместе взятых". Речь - о психопате Фулкиллере (Foolkiller), в миру - Грегори Сэлинджере. Которого сыграл Джереми Бобб.

Релиз финала - 14 июня.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Владимир Мединский оценил сериал "Чернобыль" 11:11
Китай хочет купить первый сезон нового "Простоквашина" 09:24
Marvel планирует перезапустить "Фантастическую четверку" 06.06.2019
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне 06.06.2019
Бари Алибасов составил новое завещание 06.06.2019
⧣ США
Фото: twitter.com/ @sports_hockey
Темнокожий ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС рассказал о себе 06.06.2019
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 06.06.2019
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 06.06.2019
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Утраченный символ" Дэна Брауна станет сериалом 06.06.2019
Канал SyFy закрывает сериал "Хэппи" 06.06.2019
Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске "Друзей" 06.06.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3
Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост" 06.06.2019
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 05.06.2019
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 04.06.2019