Захарова прокомментировала сообщение СМИ об Асаде и Иране

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала несерьезными сообщения саудовской газеты "Аш-Шарк аль-аусат" о якобы поступившем предложении США и Израиля признать президента Сирии Башара Асада и снять санкции САР в обмен на согласие России сдерживать Иран на сирийском направлении.

"По целому ряду причин это несерьезные сообщения, - заявила Захарова в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира". - Разумеется, дипломатическая работа ведется, идут переговоры, обсуждение и анализ позиций по различным направлениям. Но не годится определять будущее государств за спиной этих государств и их руководства".

По словам официального представителя, в данный момент у Москвы нет доверия к Вашингтону. "К сожалению, мы видели на нескольких примерах, как Вашингтон обошелся с рядом государств, которые ему доверяли, - отметила она. - В первую очередь, Вашингтону необходимо вернуть доверие к нему международного сообщества".