Благодаря новой системе Zenith Oscillator ("генератор колебаний Zenith") бренд продолжает революцию в механике, начатую им два года назад выпуском часов Defy Lab без балансового колеса и спирали.

Теперь концепт вышел из стен лаборатории в серийное производство: в новой модели Zenith Defy Inventor запатентованный компанией монолитный элемент Zenith Oscillator заменил использовавшуюся часовщиками более трехсот лет классическую систему "баланс-спираль".

Революция продолжается

Аэронит - инновационный сплав из алюминиевой пены с полимером, втрое легче титана.

С самого начала марка Zenith заявляла, что коллекция Defy будет чем-то необычным в истории бренда. Она началась в 2017 году с выпуска хронографа с точностью до 100-й доли секунды, получившего название Defy El Primero 21. В том же году Zenith представил совершенно революционную модель Defy Lab, которая стала "архетипическим образцом", оснащенным генератором колебаний собственной разработки, заменившим традиционный узел "баланс-спираль". Она была выпущена ограниченной серией всего лишь из 10 экземпляров.

Сегодня этот образец, преобразившись в модель Defy Inventor, выходит из стен лаборатории в реальную жизнь.

Кажется, что у этих часов есть живое сердце - и оно бьется с невероятной частотой

Революционные часы с тремя стрелками, отличающиеся хронометрической точностью и воплощающие собой технологический прорыв, теперь выпускаются серийно. Как и ее предшественница, модель Defy Inventor создана из ультрасовременных материалов, у нее превосходные технические характеристики и авангардный вид.

Ожившая механика

Запатентованный мануфактурой генератор колебаний - это высокотехнологичное устройство, представляющее собой монолитный элемент, в отличие от традиционного регулирующего узла в часах, состоящего примерно из 30 компонентов, - а чем меньше деталей, тем выше надежность, в силу отсутствия трения, смазки и деформации. Чего мы хотим от часовой механики? Хронометрической точности, стабильности и надежности. Все это обеспечивает в новых часах генератор колебаний Zenith Oscillator. Элемент, выполненный из монокристаллического кремния, получил тройную сертификацию: невосприимчивость к магнитным полям (ISO-764), невосприимчивость к колебаниям температуры (ISO-3159) и хронометрическая точность (сертификат Женевской лаборатории часового искусства и микроинженерии TIMELAB).

Корпус диаметром 44 мм из титана с безелем из аэронита впечатляет архитектурным современным дизайном.

Тот, кто наблюдал работу этого осциллятора вживую, мог подумать, что и сами часы стали живыми: "сердце" этого энергичного существа пульсирует на стороне циферблата с невероятно высокой частотой 18 Гц (обычная частота составляет 4 Гц). Его безостановочное биение производит незабываемое впечатление.

Похоже, марка Zenith создает часовое искусство будущего в присущем ей независимом стиле, а ее логотип кажется путеводной звездой в мире часового искусства.