Белорусская поэтесса представила в Москве свою новую книгу

В Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России состоялся творческий вечер поэтессы, переводчика и литературного критика Любови Николаевны Турбиной.

Как сообщается на сайте Посольства Беларуси в России, в рамках мероприятия прошла презентация ее новой книги "Люди на болоте - доминанта как экология белорусской литературы второй половины ХХ века".

На встрече присутствовали представители белорусской диаспоры, литературоведы и журналисты, а также поклонники писательницы. Модератором мероприятия выступил известный прозаик Алесь Кожедуб.

Справка

Любовь Николаевна Турбина родилась в 1942 году в Ашхабаде. Работает старшим научным сотрудником отдела литератур народов России и СНГ в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Российской Академии наук, занимается белорусской литературой. Автор тринадцати поэтических сборников, изданных в Минске, Москве, Санкт-Петербурге и в Болгарии. Выступает как литературный критик и переводчик поэзии с белорусского и болгарского языков в периодической печати ("Дружба народов", "Литучёба" и др.). Член Союза писателей России и союза писателей Беларуси. Стихи Любови Турбиной переводились на белорусский, туркменский, хинди, английский, сербский и болгарский языки.