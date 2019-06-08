Ципрас предоставит греческим спортсменам самолет для полета в Минск

Самолет премьер-министра Греции Алексиса Ципраса доставит греческую спортивную делегацию на стартующие в столицы Беларуси 21 июня II Европейские игры.

Как сообщили греческие СМИ, приписанный к ВВС Греции самолет главы правительства возьмет в Афинах на борт 15 легкоатлетов, а также тренеров сборной Эллады и доставит их прямиком в Минск на предстоящие спортивные соревнования.

Лететь повышенным классом на "борту №1" греческим атлетам придется по нетривиальной причине - спортивные чиновники не смогли найти нужное количество мест на коммерческих авиарейсах и начали сваливать вину за допущенные организационные ошибки друг на друга. Из-за возникших проблем с поиском авиабилетов греческая федерация легкой атлетики (СЕГАС) была готова отказаться от участия в престижных состязаниях.

Однако, после того, как министерство спорта Греции проинформировало о возникшей коллизии Алексиса Ципраса, глава правительства распорядился выделить правительственный лайнер для национальной сборной по легкой атлетике.

В СЕГАС выразили искреннюю благодарность Ципрасу за найденное решение и пожелали национальной сборной успеха на предстоящих соревнованиях в Беларуси, сообщается на сайте греческой спортивной федерации.

Напомним, что с 21 по 30 июня Республика Беларусь станет местом проведения вторых Европейских игр - международных соревнований по мультиспорту среди спортсменов европейского континента, которые проводятся каждые четыре года под руководством европейских олимпийских комитетов. Ожидается, что участие в Европейских играх в Минске примут около 4000 спортсменов из всех стран Европы.