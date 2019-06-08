Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил трехкратный чемпион США Джонни Вейр.

Отметим, что Вейр принимал участие в шоу вместе с Медведевой. "Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть тебя здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию. Уйди из фигурного катания", - написано в записке, которую сфотографировал и опубликовал Вейр.

Американец отметил, что получил это послание от одного из болельщиков. Вейр подчеркнул: он не принимает такого поведения и не позволит обращаться подобным образом со своими друзьями.

В свою очередь Медведева подтвердила, что письмо было адресовано ей. Она поблагодарила фанатов за поддержку и сказала, что не расстроена случившимся.