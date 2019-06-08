Китай поддерживает глобальное устойчивое развитие

Китай готов совместно с другими странами содействовать обеспечению долгосрочного мира и устойчивого развития, а также делать отношения человечества и природы более гармоничными. Инициатива "Один пояс и один путь" совпадает с повесткой ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года по цели, принципам и пути реализации и открывает новые возможности во всем мире.

Программа устойчивого развития ООН учитывает влияние новых технологий и индустриальной революции на экономическую, социальную и экологическую сферы. Она реализуется с 2015 года и уже демонстрирует определенные результаты. С другой стороны, унилатерализм, протекционизм и антиглобализация заметно тормозят задачи, установленные ООН.

Китайская идея стимулирования устойчивого развития, выдвинутая Си Цзиньпином на форуме, показывает ответственность Китая за укрепление взаимодействия и достижение общего развития во всем мире. В качестве одной из крупнейших стран мира Китай за последние годы добился заметных успехов в области снижения выбросов углерода, разработки новых источников энергии и восстановления лесов. С 2000 по 2017 годы площадь озеленения на Земле увеличилась на 5 процентов,около четверти роста пришлось на долю Китая.