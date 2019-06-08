Контракт на поставку Су-57 в ВКС могут подписать на "Армии-2019"

Контракт на поставку истребителей Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019". Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Мы ожидаем контракт. Возможно, даже на "Армии-2019", - цитирует ТАСС Юрия Борисова.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 15 мая сообщил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Сейчас Юрий Борисов уточнил, что деньги на самолеты будут распределены между текущей государственной программой вооружений и новой, которая начнется в 2023 году. При этом он отметил, что деньги найдутся до 2023 года.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о готовности произвести 76 таких истребителей к 2028 году. Для этого уже подготовлено производство на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Также Юрий Борисов отметил, что Россия не испытывает недостатка в иностранных заказчиках на зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Он также отметил, что еще предстоит сделать два полковых комплекта ЗРК С-400 в интересах Вооруженных сил России, поставку которых никто не отменял.

Напомним, что США активно пытаются не допустить покупки Турцией С-400. И даже пригрозили, что в случае приобретения этих систем США могут отказать в продаже истребителей- бомбардировщиков F-35. Стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

С-400 "Триумф" - зенитные ракетные системы большой и средней дальности, предназначенные для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.