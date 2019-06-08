Минфин к концу июня выпустит "народные облигации" на новых условиях

Минфин России начнет выпускать модифицированные "народные облигации" (ОФЗ-н) в конце июня. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, общаясь с российскими журналистами в Фукуоке, где проходит встреча глав Минфинов и Центральных банков "Большой двадцатки".

"Приказ об изменении условий выпуска ОФЗ-н находится на регистрации в Министерстве юстиции РФ. Как только приказ будет зарегистрирован, запустим рекламную кампанию", - приводит слова Сторчака ТАСС.

Новый формат выпуска "народных облигаций" предполагает их размещение без комиссии банкам-агентам (ее возьмет на себя Минфин, как эмитент бумаг) и со сниженной минимальной суммой покупки до 10 тысяч рублей (сейчас 30 тысяч рублей).

Под залог новых облигаций граждане смогут привлекать кредиты у банков-агентов.