Минск и Москва приближаются к общему знаменателю накануне встречи премьеров

Осторожную уверенность в том, что Москва и Минск смогут прийти к компромиссам по спорным вопросам накануне встречи премьер-министров двух стран, намеченной на конец месяца, высказал 8 июня в белорусской столице госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Обозреватели напоминают, что ранее пресс-секретарь российского главы кабинета министров Олег Осипов сообщил, что Дмитрий Медведев в третьей декаде июня проведет с белорусским коллегой Сергеем Румасом еще одну встречу. По итогам их предыдущего майского диалога РБ и РФ условились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в СГ.

"Те, кто занимается этим вопросом, с кем я говорил, считают, что там вполне возможен компромисс. И потом - очень многие вопросы решаются на экспертном уровне… Если останется два-три вопроса каких-то неурегулированных, соберутся президенты, соберутся премьер-министры, обсудят, ударят по рукам, и - поехали дальше", - с большим удельным весом оптимизма заявил в Минске Рапота, где он принял участие в праздновании Дня многонациональной России.

Отвечая на вопрос о дате проведения Совмина СГ, он дал понять, что она пока не определена, однако обратил внимание прессы, что "есть приглашение Дмитрию Медведеву побывать на открытии Европейских игр" в Минске в июне. Если этот приезд состоится, прогнозирует госсекретарь, то главы правительств обоих государств обязательно будут встречаться и разговаривать.

По его словам, в таком случае встреча станет "неформализованным союзным Совмином", но те договоренности, которые на нем будут достигнуты, впоследствии и лягут в основу решений союзного Совета министров.

Касаясь вопроса об актуализации договора о создании СГ, Григорий Рапота напомнил, что этой проблемой занимается большая рабочая группа, которая обязана к концу июня представить свои первые результаты.

"Главы правительств, а потом и главы государств их оценят, может быть, что-то поправят, "благословят", и будем двигаться дальше", резюмировал госсекретарь Союзного государства.