Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, упала в обморок во время допроса

26-летняя модель из Бразилии Наджила Триндад, которая обвиняет игрока "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании в гостиничном номере парижского отеля, в пятницу отправилась в полицейский участок в Сан-Паулу, чтобы сообщить подробности громкого дела следователям.

Они хотели узнать, что произошло вечером 15 мая в гостинице между ней и Неймаром, и понять, почему она заявила об изнасиловании только 31 мая, уже вернувшись на родину, сообщает lequipe.fr.

Девушка успела рассказать, что хотела отдать следователям семиминутную видеозапись разговора с Неймаром, которую она записала на следующий день, 16 мая. Однако предполагаемая жертва объяснила, что планшет, на котором якобы находилась данная видеозапись, был украден из ее квартиры в понедельник. По словам ее адвоката Данило Гарсиа де Андраде, это видео содержало информацию, которая смогла бы подтвердить факт изнасилования, совершенного в отношении его клиентки.

Наджила Триндад также утверждает, что из квартиры исчезли дорогие часы и деньги. Однако на двери квартиры полиция обнаружила только отпечатки пальцев Наджилы и ее домработницы.

В конце допроса у модели резко понизилось кровяное давление, и ее адвокат вынес ее на руках из здания и увез в больницу.

Триндад, которая проживает в Дарио Мейра, штат Баия, отказалась от своего права на анонимность в среду, чтобы подробнее рассказать об обвинениях в телевизионном интервью. Она заявила, что не пытается вымогать деньги у футболиста, который, играя в "Пари-Сен Жермен", зарабатывает 700 тысяч евро в неделю.

"С моей стороны не было никакого вымогательства. Я хочу справедливости, а не финансовой компенсации, - сказала она во время телевизионного интервью каналу SBT. - Я хочу, чтобы он заплатил за то, что сделал. Я знаю о том, что случилось со мной. Это вопрос чести".

Сам Неймар также прибыл в пятницу второй день подряд в полицейский участок, чтобы дать очередные показания в полиции. Факт изнасилования футболист категорически отрицает, утверждая, что "все произошло по обоюдному согласию"