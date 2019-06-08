Названы худшие из лучших западных актеров и актрис

В Сети появился список, немедленно вызвавший волнение и горячее возмущение общественности.

Ресурс Jezebel составил перечень актеров и актрис, которые, по личному мнению редактора отдела культуры портала, не так уж и хороши - вопреки распространенному о них мнению.

В список вошли: Бри Ларсон, Дженнифер Лоуренс, Майкл Б. Джордан, Николас Кейдж, Джон Траволта, Кристен Стюарт, Дэниэл Рэдклифф, Адам Сэндлер, Гвинет Пэлтроу, Вин Дизель, Хлоя Морец, Эмма Уотсон, Энтони МакКи, Джессика Альба, Эми Адамс, Арми Хаммер, Марк Уолберг, Кевин Костнер, Бредли Купер, Скарлетт Йоханссон, Эштон Кутчер, Крис Эванс, Энсел Элгорт, Галь Гадот, Анджелина Джоли и Сиенна Миллер.

Разумеется, в Twitter издания под постом разразилась гневная полемика, переходящая в сарказм и откровенные оскорбления, приправленные феминистскими лозунгами. Сводящая к характеристике в духе "полнейшая чушь собачья" и наблюдению "да всё это ради клекбейта, не ходите по ссылке".

Brie Larson’s Oscars, Golden Globes, BAFTA and Critics Choice Awards says Hi.



And Amy Adams. Hahahaha! Nice one, Jezebel. You got jokes.👊 pic.twitter.com/FquyBvEfW9 — ︽✵︽JHACK︽✵︽ (@auntiebwrites) 7 июня 2019 г.

Некоторые комментаторы отмечают: "чушь - чушью, но…". "Эми Адамс и Бри Ларсон нужно вычеркнуть, а остальное - правильно", - внезапно проявляют солидарность третьи. "Похоже, перечень составлял человек, который смотрит всего пару фильмов в год", - настаивают юзеры. После чего следует совет "уволить этого идиота".