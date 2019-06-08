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08.06.2019 07:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского

Текст: Анна Бондаренко

В Благовещенске по решению суда заключен под стражу начальник тыла УМВД России по Амурской области, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Подозреваемого задержали 6 июня Чите, откуда доставили в Благовещенск.

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Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Начальника тыла подвели реконструкция и расширение административного здания отдела МВД в селе Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. После того, как генеральный подрядчик выполнил работы в соответствии с проектно-сметной документацией, полицейский принял незаконное решение о проведении работ, не предусмотренных контрактом, дав указание своим непосредственным подчиненным принять и оплатить строительные работы после их выполнения.

"В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" до настоящего времени не выполнены, в результате чего УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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