В Приамурье возбудили дело против высокопоставленного полицейского

В Благовещенске по решению суда заключен под стражу начальник тыла УМВД России по Амурской области, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Подозреваемого задержали 6 июня Чите, откуда доставили в Благовещенск.

Высокопоставленный полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Начальника тыла подвели реконструкция и расширение административного здания отдела МВД в селе Екатеринославка Октябрьского района Амурской области. После того, как генеральный подрядчик выполнил работы в соответствии с проектно-сметной документацией, полицейский принял незаконное решение о проведении работ, не предусмотренных контрактом, дав указание своим непосредственным подчиненным принять и оплатить строительные работы после их выполнения.

"В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" до настоящего времени не выполнены, в результате чего УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.