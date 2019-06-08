В Петербурге зафиксирована аномальная жара

В Петербурге накануне был побит температурный рекорд, столбик термометра поднялся до 30,8 градуса по Цельсию, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1988-м году, тогда температура воздуха составила 29,8 градусов. В ведомстве не исключают, что 8 июня в Петербурге может быть побит новый температурный рекорд.

В региональном управлении МЧС солидарны с этим прогнозом. Так, по данным спасателей, в Петербурге сегодня воздух прогреется до 31 градуса по Цельсию, в прибрежных районах города будет чуть прохладнее - около 26 градусов.

Обычно в это время года в Петербурге холоднее на семь градусов. В ГУ МЧС отмечают, что аномальная жара сохранится в городе минимум до 9 июня.