Новости

На Кубани агроном хозяйства погиб от удара лопастью вертолета 14:24
Минфин к концу июня выпустит "народные облигации" на новых условиях 14:10
РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов 14:02
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани 13:58
Минкомсвязь оценит информационную безопасность интернета вещей 13:49
Орешкин: Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты 13:37
Чем будет расцвечен День многонациональной России в белорусской столице 13:35
Делегацию из ЕС поразил Крымский мост 13:33
Врачи и сын Алибасова сообщили о его состоянии 13:28
На Кавказе откроют семь информационных туристических центров 13:08
РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в Европу 13:04
Ravon анонсировал новый кроссовер ценой до 1 млн рублей 12:58
В Свердловской области потушили пожар в колонии 12:54
В Москве из-за жары объявлен "оранжевый" уровень опасности 12:52
На Кубани при жесткой посадке частного самолета пострадали двое 12:50
Власти РФ до конца года определят критерии оценки проектов для ФНБ 12:48
Блумберг пожертвует 500 млн долларов на борьбу с изменением климата 12:46
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации 12:28
Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ 12:24
Эксперты рассказали о переделе российского авторынка 12:20
Силуанов: Санируемые банки не должны долго находиться на балансе ЦБ 12:14
Власти Барселоны выдали лицензию на строительство храма Святого Семейства 12:06
Беларусь стремится наращивать кооперацию с Архангельским регионом 12:06
В Петербурге зафиксирована аномальная жара 12:01
СМИ: "Валенсия" не будет выкупать Черышева 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 14:02
Рубрика: Спорт

РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший глава организации Вячеслав Колосков считает полной чушью вариант с исключением наших команд из числа участников Лиги чемпионов. Его слова приводит championat.com.

КДК установил факт сговора в матче 3-й лиги чемпионата России по футболу

Чуть ранее представитель испанского первенства в России Даниэль Серехидо предположил, что если формат проведения турнира будет изменен, как того хочет Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА), наши клубы могут остаться без Лиги чемпионов.

"Это полная чушь. Данный факт никак не вписывается в логику развития европейского футбола", - уверен Колосков.

Вячеслав Иванович привел сразу несколько причин, почему исключение наших команд невозможно. Во-первых, по его мнению, наш чемпионат входит в число ведущих в Европе. Во-вторых, у нас "есть клубы абсолютно незапятнанные, с хорошей финансовой репутацией".

"В третьих - мы конкурентоспособные. Похвастаться в последнее время нечем, но победа ЦСКА над "Реалом" показывает, что потенциал есть. В четвертых - у нас есть представители в Ассоциации клубов Европы. Речь о Гинере, Прядкине и Алаеве", - отметил Колосков.

Представлен календарь российской Премьер-лиги на сезон 2019/20
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Российский футбольный союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Орешкин: Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты
РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов
Пушилин сравнил риторику Зеленского и Порошенко по ситуации в Донбассе
Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ