РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший глава организации Вячеслав Колосков считает полной чушью вариант с исключением наших команд из числа участников Лиги чемпионов. Его слова приводит championat.com.

Чуть ранее представитель испанского первенства в России Даниэль Серехидо предположил, что если формат проведения турнира будет изменен, как того хочет Ассоциация европейских футбольных клубов (ЕСА), наши клубы могут остаться без Лиги чемпионов.

"Это полная чушь. Данный факт никак не вписывается в логику развития европейского футбола", - уверен Колосков.

Вячеслав Иванович привел сразу несколько причин, почему исключение наших команд невозможно. Во-первых, по его мнению, наш чемпионат входит в число ведущих в Европе. Во-вторых, у нас "есть клубы абсолютно незапятнанные, с хорошей финансовой репутацией".

"В третьих - мы конкурентоспособные. Похвастаться в последнее время нечем, но победа ЦСКА над "Реалом" показывает, что потенциал есть. В четвертых - у нас есть представители в Ассоциации клубов Европы. Речь о Гинере, Прядкине и Алаеве", - отметил Колосков.