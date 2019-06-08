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08.06.2019 15:26
Рубрика: Общество

Рогозин: У нас есть возможность работать с НАСА и после 1 января 2023 года

Текст: Владимир Баршев

Роскосмос и НАСА продолжат сотрудничать и после 31 декабря 2022 года. То есть после того, как в США вступит в силу закон, который запрещает пользоваться услугами некоторых стран при космических запусках. В этот список внесена и Россия.

"У нас есть возможность работать и после 1 января 2023 года. Будем рассчитывать и на активную полезную нагрузку других стран", - цитирует Дмитрия Рогозина ТАСС.

Также глава госкорпорации напомнил, что спутники Пентагона, которые по американскому закону нельзя будет выводить на ракетах РФ, и раньше не запускались на российских носителях.

Фото: AP Photo/Li Gang
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Глава госкорпорации предположил, что именно к концу 2022 года в США планируют завершить испытания своих кораблей и двигателей.

В то же время президент International Launch Services - провайдер запусков ракет "Протон" и "Ангара" на зарубежных рынках - Кирк Пайшер ранее заявил, что ограничения затронут только спутники, запускаемые в интересах министерства обороны США, аппаратов двойного назначения. Также госорганы не смогут пользоваться услугами спутников, запущенных российскими ракетами, в оборонных целях.

При этом Роскосмос планирует привлечь американских юристов, чтобы разобраться, как будут действовать запреты на использование российских ракет.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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